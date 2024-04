Neres. "Viemos para jogar bom futebol e sair com passagem para as meias"

Há uma semana, no Estádio da Luz, em Lisboa, os 'encarnados' venceram por 2-1, com golos de Rafa e Dí Maria, com Aubameyang a marcar para os franceses.



"Viemos para jogar bom futebol e sair daqui com a passagem para a próxima fase. Sinto a equipa muito tranquila. Acredito que se jogarmos com a tranquilidade das últimas partidas conseguimos sair daqui com um resultado positivo", disse, em conferência de imprensa, na véspera no duelo da segunda mão.



O extremo 'canarinho', que na prova conta com cinco jogos e uma assistência, considerou que será um "jogo difícil" num ambiente hostil.



"Será um jogo difícil com os adeptos deles. São uma grande equipa e com a força do estádio são fortes. Acredito que vai ser um jogo equilibrado, mas vamos fazer o nosso jogo", perspetivou.



Benfica e Marselha defrontam-se na quinta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Vélodrome, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, que será arbitrado pelo alemão Félix Zwayer.