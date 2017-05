Nuno Gaioso revela que é especial vencer o tetra

Domingo, em Vila do Conde, o Benfica defronta o Rio Ave, a partir das 20h15, em, jogo da 32ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.



Para o dirigente o desafio jogo com os vila-condenses será de alerta máximo como serão os outros jogos até ao final do campeonato.



Quanto às questões de arbitragem não incomodam o diretor dos encarnados que está mais concentrado no trabalho da equipa.

O Benfica treinou na manhã desta quinta feira no Seixal à porta fechada.



O Rio Ave que está a dois pontos do sexto lugar que dá acesso á Liga Europa e tem em dúvida para o encontro Roderick Miranda e Petrovic, a contas com problemas físicos.