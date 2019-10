Paíto reconhece valor ao suíço Seferovic

Seferovic e Paíto foram parceiro na equipa suíça do Neuchatel Xamax.



Na época de 2010/11 os dois futebolistas jogaram naquela equipa suíça. O defesa, em declarações ao jornalista da Antena 1 Nuno Matos, disse não estar surpreendido com a distinção de que o avançado foi alvo.



Seferovic marcou 27 golos ao serviço do Benfica, 20 dos quais em 2019 e ajudou a conquistar o 37.º título de campeão nacional do Benfica.



O avançado bateu os outros concorrentes ao prémio: Xhaka (Arsenal) e Shaqiri (Liverpool).



Paíto lembrou que quando jogaram juntos Seferovic, ainda jovem, não tinha paciência para esperar pelo momento de conquistar a titularidade mas “trabalhou bastante para chegar ao atual patamar”.



O defesa português admitiu que o avançado encontrou agora o treinador ideal para o potenciar e disse esperar que Seferovic não pare de trabalhar.