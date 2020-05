Plantel do Benfica voltou a treinar no relvado do Estádio da Luz

O treinador Bruno Lage orientou o treino com vista ao regresso da I Liga de futebol, que deve iniciar-se no início de junho, sendo que os ‘encarnados’ recebem o Tondela, pelas 19h15, no dia 04, em jogo da 25.ª jornada.



O último encontro realizado no Estádio da Luz aconteceu em 02 de março, diante do Moreirense, numa jornada que o Benfica cedeu um empate (1-1), que acabou por custar a liderança para o FC Porto.



Após 24 jornadas, os ‘dragões’ lideram a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 03 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada em 16 de maio.