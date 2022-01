Rafa Silva testa positivo e desfalca Benfica

O Sport Lisboa e Benfica informaou no seu "site" que Rafa teve resultado positivo no último teste realizado à covid-19 e o único no seio da equipa profissional.







O jogador não estará disponível para o jogo com o Boavista, esta terça-feira, a partir das 19h45, a contar para a meia final da Taça da Liga, a realizart no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria.





Rafa Silva torna-se numa baixa de peso para o plantel às ordens de Nélson Veríssimo, que já tinha ficado privado de Otamendi e Darwin Núñez, por estarem ao serviço das respetivas seleções, bem como do avançado suíço Seferovic, que está atualmente a contas com uma lesão.





Rafa, de 28 anos, tinha escapado ao surto de covid-19, que afetou fortemente a equipa ‘encarnada’ na época de 2020/21, entre novembro e fevereiro, e esta época também não tinha tido resultado positivo e quando alguns companheiros voltaram a estar infetados.



No início de janeiro, Svilar, Yaremchuk, Pizzi, Radonjic e Meite tiveram testes positivos ao coronavírus, ainda antes de Vlachodimos, Vertonghen, Everton e Grimaldo, que, pelos mesmos motivos, também desfalcaram a equipa já este mês.







Rafa, um dos jogadores mais decisivos no Benfica e que esta época soma 32 jogos e 11 golos, é, assim, mais uma baixa de peso para o técnico Nélson Veríssimo, numa época em que os encarnados estão longe da luta pelo título, a nove pontos do líder FC Porto, e a três do Sporting, e já eliminados da Taça de Portugal.