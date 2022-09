Roger Schmidt alerta para disciplina e inteligência tática do Vizela

"Vai ser um jogo difícil. [O Vizela] Está a jogar bem e estão habituados uns aos outros, o treinador já lá está há algum tempo e promoveu o clube duas vezes. Estas equipas são difíceis de defrontar. Têm disciplina e inteligência tática e têm `armas` no ataque. Não é fácil marcar-lhes golos e temos de ser organizados na defesa", avisou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão à partida, no auditório do Benfica Campus.

Por outro lado, Roger Schmidt lembrou que o Benfica está "em muito boa forma", com os jogadores num "bom estado de espírito" e confiáveis na maneira de jogar, o que os deixa ansiosos "por jogar amanhã [sexta-feira] em casa" e conquistar "os três pontos".

"É sempre bom estar no primeiro lugar. A equipa tem lutado muito, mas é o momento. Estamos focados no próximo jogo e em crescer taticamente a cada partida. Para mim, é importante transmitir esta mensagem aos jogadores, para que estejam focados 90 minutos e conquistar os três pontos. Temos de manter esta atitude", frisou o alemão.

O Vizela criou muitas dificuldades ao FC Porto na segunda jornada do campeonato, em que os `dragões` apenas conseguiram apontar o tento da vitória, por 1-0, em cima do minuto 90, pelo espanhol Marcano, um jogo que a equipa técnica do Benfica analisou.

"Analisamos sempre os jogos dos adversários. Estamos preparados para eles. As outras equipas tentam sempre jogar o melhor futebol possível. Temos sempre de preparar a mentalidade para os jogos, manter a calma nos momentos certos e ter foco", explicou.

Para este encontro, Roger Schmidt não poderá contar com o brasileiro Morato, que se lesionou no final do último jogo, com o Paços de Ferreira (3-2), sofrendo uma entorse traumática do tornozelo direito, com atingimento da sidesmose, que, aliado às lesões de João Victor e Lucas Veríssimo e à iminente saída de Vertonghen, deixa apenas como opções para o centro da defesa o capitão argentino Otamendi e o jovem António Silva.

"Vamos perdê-lo por algumas semanas. Estava em grande forma, a crescer muito, mas faz parte do futebol. Temos um bom plantel e jogadores para o substituir. Será outra oportunidade para se mostrarem", realçou Roger Schmidt, que não conseguiu dar uma previsão para o retorno de Lucas Veríssimo, lesionado desde novembro do último ano.

O Benfica, líder isolado da I Liga, com 12 pontos em outros tantos possíveis, recebe, na sexta-feira, o Vizela, 11.º classificado, com cinco pontos, a par do Gil Vicente, em jogo da quinta ronda, às 19:00, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.