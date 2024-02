Roger Schmidt diz que é preciso respeitar o Toulouse

"Muito bem. Estamos ansiosos por jogar na Europa. Acho que o jogo em Guimarães foi muito especial e acho que mostrámos uma mentalidade e atitude muito boas, principalmente em circunstâncias difíceis. Termos sofrido dois golos e termos conseguido ganhar um ponto nos minutos finais mostra que os jogadores nunca desistem, e mesmo naquelas condições mostaram um ótimo espírito. Agora temos de nos focar na Liga Europa"."Acho que é preciso respeitar o adversário e acreditar em nós próprios. Toulouse já mostrou que são muito consistentes na Europa, só perderam um jogo num grupo muito consistente, conseguem bons resultados contra adversários muito fortes. Queremos fazer um bom resultado"."Vamos ver... Em Guimarães também jogámos com um número '9', mas de maneira diferente. Vamos ver do que precisamos, mas vamos jogar um bom futebol como sempre fazemos"."Ambição é ganhar o jogo de amanhã"."Acho que estamos bem, sim. Jogámos muitos jogos consecutivos com bom futebol, a ganhar jogos muito difíceis. No domingo empatámos, mas mostrámos boa mentalidade e um bom espírito, nunca desistimos. A equipa consegue aceitar o que aconteceu no domingo. Estamos prontos para amanhã, sabemos que o futebol internacional é sempre diferente e que o adversário vai estar muito motivado. Respeitamos o Toulouse mas acreditamos em nós"."É difícil dizer, até na Liga têm bons momentos e fizeram jogos muito bons contra adversários que jogam na Europa. Têm fases diferentes, mas o que mostraram na fase de grupos é que são muito bons. Estamos preparados para isso"."Estamos felizes por jogarmos em casa depois de irmos a Vizela e a Guimarães. Os jogadores estão bem dispostos e acho que conseguimos jogar com grande intensidade a cada três dias".