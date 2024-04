Roger Schmidt diz que o objetivo do Benfica é ganhar

"São sempre jogos difíceis, jogos de topo. Foi um jogo de topo na terça. Agora é o mesmo, num estádio diferente. O ambiente é diferente. As equipas mostraram que estão bem. Fizemos uma boa performance, estamos em boa forma mental e fisicamente, taticamente. É um jogo diferente. Começa a zero. Estamos prontos para este jogo. Sabemos que temos de fazer um jogo de topo para ter os 3 pontos. Será sempre o nosso objetivo ganhar"."Penso que é decisivo para ambos. No momento, eles têm mais pontos. A situação deles é um pouco melhor. Temos sempre pressão. Cada jogo temos pressão, é o mesmo para amanhã. Precisamos de ganhar, não é só pressão, é uma grande oportunidade. Temos de ver mais como uma oportunidade do que como uma situação de pressão".





Roger Schmidt referiu-se ainda à importância de marcar primeiro: "Seria bom marcar primeiro. É sempre melhor marcar primeiro".



No decorrer da conferência de imprensa falou-se ainda da possibilidade de fazer alterações no "onze" inicial, da arbitrageme se gostava ou não de contar com Di María mais uma época.