Roger Schmidt espera um jogo difícil em Vizela

"Faltam oito equipas nesta competição e claro que, quando jogamos contra essas equipas, quer dizer que também já venceram outros jogos. A Taça é uma competição especial. Estamos a falar das últimas oito equipas, já demonstrámos que temos qualidade e a mentalidade certa. Estamos a levar isto muito a sério e amanhã esperamos um jogo difícil. O Vizela já demonstrou que é perfeitamente capaz de vencer em casa e, portanto, estamos preparados para um jogo de topo. O nosso objetivo principal é avançarmos para as meias-finais".





Vizela é último no campeonato e vem de resultados negativos. Tendo em conta que é um jogo de Taça, será que o técnico da equipa da Luz vai desconfiado para o jogo? Eis a resposta: "Também estávamos muito confiantes na Taça da Liga, tivemos muitas oportunidades e não tem a ver com não levar a sério o adversário. A minha equipa leva todos os jogos muito a sério, principalmente durante a preparação. Trata-se da Taça de Portugal e é uma competição onde já investimos muito para chegar a esta fase, os jogadores do Vizela vão dar tudo e nós também. Estamos prontos para lutar e para chegarmos à próxima fase. Esperamos um jogo difícil mas queremos vencê-lo".



Porque depois do jogo com o Gil Vicente, disse que decidiu descansar Kökçu. Como está a pensar construir o meio-campo? "Penso sempre na melhor abordagem para o próximo jogo, principalmente agora que temos um número elevado de jogos. Temos apenas três dias de descanso e temos que pensar em tudo. O João Mário e o Kökçu descansaram no último jogo também para darem oportunidade para outros encontrarem a melhor forma física. Precisamos de todo o plantel e amanhã vai ser exatamente igual. Agora estão muito mais frescos. Não vou mudar grande coisa porque o nosso futebol, neste momento, está num nível muito bom. Tivemos problemas com os laterais, mas no meio-campo sempre estivemos bem. Acho que o nosso meio-campo tem jogadores flexíveis. Como vamos executar isto tudo amanhã? Veremos. Estou feliz por termos opções e jogadores que estiveram lesionados e que já estão integrados. Agora, temos oportunidade de fazer ajustes para os próximos jogos".



Finalmente o Benfica joga duas vezes no Minho em pouco tempo, contra Vizela e V. Guimarães. Será que vai fazer algumas alterações tendo em conta que há pouco tempo de recuperação? "Sim, mas é algo que fazemos sempre. É preciso fazer ajustes para que consigamos ter em conta as nossas abordagens para cada jogo. Quando jogamos na Liga Europa, também temos um calendário apertado. Agora, durante algum tempo, vamos ter este tipo de horários. Temos que levar isto de maneira profissional. Um dos principais objetivos trata-se de conseguir recuperar os jogadores, principalmente aqueles que fazem muitos jogos. Temos de perceber quem precisa de mais descanso, mas isso é algo que fazemos habitualmente".