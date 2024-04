Roger Schmidt promete um Benfica à procura da vitória

O técnico dos encarnados começou por abordar a importância do fator casa neste jogo: "Vamos ver. As estatísticas do passado não são importantes para mim porque creio que cada jogo é importante. Ontem tivemos uma bela impressão que os quartos de final de uma competição europeia são muito diferentes. Jogámos muito bem nas últimas semanas e nos últimos jogos. Creio que estamos a atravessar um bom momento. É extremamente importante que tenhamos a hipótese de jogar a primeira mão em casa. Temos que evidentemente a jogar bons jogos, não só em casa mas também quando vamos fora. Estamos completamente concentrados para obtermos o melhor resultado possível".



Sobre quais os objetivos do Benfica na prova e quem jogará na posição “9” disse: " Sabemos que faltam poucos jogos até ao final da temporada, mas também sabemos que ainda tudo é possível. Estaremos concentrados até ao final. Não vencemos todos os troféus que queríamos, como é o caso da Taça da Liga e da Taça de Portugal, mas estamos a dar o nosso melhor. Agora, amanhã, teremos os quartos de final da Liga Europa e teremos que estar totalmente concentrados para tentarmos chegar às meias-finais. Relativamente ao número 9 para amanhã, vamos ver..."



Questionado sobre o estado físico e mental da equipa afirmou: "Muito bem. Na última semana estivemos num nível muito bom. Não fomos bem-sucedidos frente ao Sporting, mas os jogadores estiveram bem e demonstraram um bom nível enquanto equipa. Há muito tempo que o Benfica não está numa meia-final de uma competição europeia e cabe-nos a nós mudar essa tendência".



Quanto à abordagem para o jogo frisou: "Será a mesma de sempre. Teremos de acreditar em nós mesmos, analisar o adversário e estarmos preparados para o desenrolar do jogo e para a sua história. A primeira mão é no nosso estádio e temos de estar preparados. Creio que estamos preparados e totalmente preparados para fazer uns 90 minutos fantásticos".



Interrogado sobre como parar Aubameyang, um jogador que já conhece, declarou: "Será sempre uma tarefa de equipa. É um jogador muito experiente, rápido e muito inteligente no seu posicionamento. Controlá-lo não será uma tarefa de apenas um jogador, mas sim de toda a equipa. Teremos de estar muito preparados para o momento em que perdermos a posse de bola e sermos rápidos a reagir".