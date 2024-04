Roger Schmidt pronto para ganhar ao Braga

Foto: Lusa

Na conferência de imprensa o técnico começou por fazer a antevisão do jogo de amanhã e dizer que Sp. Braga espera encontrar: "A abordagem é muito clara, é jogar um bom futebol e conseguir os três pontos. Vamos jogar contra uma equipa de topo, que tem grande qualidade. Temos de estar preparados para um adversário que ainda está a lutar pelo 3.º lugar. Seria um feito extremamente importante para eles e, por isso, estou à espera que estejam motivados. Da nossa parte, embora não seja muito provável, ainda há a possibilidade de sermos campeões e, por isso, continuamos concentrados. Estamos prontos para acabar num nível muito elevado esta temporada".



Na semana passada, o Benfica viveu um momento de grande tensão com os adeptos. Perante esse facto foi questionado sobre que ambiente espera encontrar amanhã? "Se os adeptos quiserem cuspir nos nossos jogadores, atirar objetos, esse tipo de adeptos devem ficar em casa. Mas os outros, claro que queremos que venham. Como já o disse várias vezes, continuamos a lutar pelo campeonato. Nada está acabado e espero encontrar um bom ambiente. Claro que é espetacular jogar na Luz quando os adeptos estão lá plenamente para nos apoiar, esta é uma das razões para o nosso sucesso no futebol. Temos de usar este ânimo dos adeptos como vantagem, e jogar em casa é sempre uma vantagem. Mas claro que temos de praticar um bom futebol, demonstrar que estamos na luta pelos três pontos e que temos orgulho em vestir a camisola do Benfica. Espero realmente que os adeptos estejam prontos para nos apoiarem".



Uma vitória neste encontro garante que a festa do título é adiada e assegura que, pelo menos, vai jogar a eliminatória da "Champions". Será que o desafio pode ser encarado como uma prova de fogo para responder à contestação dos adeptos e dar resposta positiva à direção? "Claro, temos de continuar a lutar para sermos campeões e, por outro lado, será crucial participarmos na Liga dos Campeões. Com o novo formato da Liga dos Campeões, será também muito importante pelo lado financeiro mas também para a imagem do Benfica. Vai ser um pouco diferente. Vai ser extremamente importante e sabemos que podemos atingir esse objetivo amanhã. Mas o grande objetivo é continuar a lutar pelo campeonato e amanhã vamos voltar a fazer isso".



Por fim o treinador foi confrontado com a questão de ainda ser possível reconstruir a relação com os adeptos? Eis a resposta:



"Não vejo o que vocês escrevem e não vejo televisão e, como sabem, não falo português. O que vejo, no quotidiano, é que existe muito apoio ao Benfica e que vários adeptos apreciam o que temos feito. Já disse várias vezes que é normal existirem críticas no Benfica, é normal apontar o que está menos bem, isso faz parte. As coisas negativas às vezes são mais interessantes do que é positivo e isso está claro. Mas quando falamos dos adeptos, falamos de uma minoria que atira objetos aos jogadores. Evidentemente, existem vários adeptos do Benfica que amam o clube e reprovam este tipo de atitude. Existem muito mais adeptos positivos, que aparecem nos jogos para apoiar. Quando me coloca a pergunta sobre a relação com os adeptos que cospem nos jogadores, não quero ter uma relação com eles e não aceito isso. Não perdoo este tipo de atitudes. Estamos a falar de nove ou 10 adeptos e não preciso de estabelecer uma relação com eles. Estou a dar o meu melhor ao clube, à equipa, e espero que os adeptos sintam isso. Isto é o mais importante para mim. Se no final da época não for o melhor treinador para o Benfica - e sim, tenho uma boa relação com o presidente -, se chegarmos a esse ponto, em que o presidente acredite que eu já não faço parte do Benfica, aceitarei a decisão".