Rui Gomes da Silva classifica de "confrangedora" a imagem do Benfica europeu

O ex-diretor dos encarnados vê a derrota frente ao Lyon como inevitável e mais uma em consonância com o que tem sido o percurso europeu nos últimos anos.



O treinador em linha com o pensamento da direção poupa os jogadores para as competições internas onde sabe que tem hipóteses de triunfar, segundo o carismático benfiquista.



Na opinião de Rui Gomes da Silva o importante seria não vender as mais-valias em vez de delapidar as peças mais importantes da equipa de futebol e critica a prioridade em fazer dinheiro em detrimento de valorizar o futebol do clube.