Rui Vitória pede "raça, crer e determinação" na Feira e realça ida de Rúben Dias à seleção

16 Mar, 2018

"A raça, crer, determinação, convicção têm de estar presentes em todos os momentos competitivos. Vai ser um jogo exigente, contra uma equipa que se vai bater de forma determinada e da qual gosto particularmente, pela forma como se entrega ao jogo. Temos de colocar as nossas valências em campo", afirmou Rui Vitória, em conferência de imprensa.

O técnico, que fazia a antevisão da partida da 27.ª jornada, desvalorizou o possível mau estado do relvado do estádio Marcolino de Castro e frisou que os `encarnados` sabem adaptar-se às circunstâncias.

"Não gosto de falar de `ses`. Nós somos animais de competição, adaptamo-nos às circunstâncias. Amanhã [sábado], em função do que o jogo ditar, estaremos preparados para a competição. Essas questões climatéricas podem acontecer em qualquer campo", referiu.

Rui Vitória assegurou ainda que a derrota do FC Porto em Paços de Ferreira, na ronda anterior, e que deixou o Benfica a dois pontos da liderança, não tem qualquer influência na forma como as `águias` se vão apresentar em Santa Maria da Feira.

"Não é por os outros perderem que vamos alterar a nossa forma de estar. Os meus jogadores aparecerão com a mesma tranquilidade e segurança, e nem havia razão para outra abordagem. Sempre disse e vou continuar a dizer que o nosso grande foco somos nós. O que nos guia é o nosso trabalho e não os resultados dos outros", sublinhou.

A primeira chamada de Rúben Dias à seleção nacional A, que este mês vai disputar dois encontros de preparação para o Mundial2018, com Egito e Holanda, mereceu elogios por parte do treinador benfiquista. Rui Vitória acredita que o jovem central, de 20 anos, "virá ainda melhor", depois de trabalhar com os eleitos de Fernando Santos.

"Uma chamada à seleção vai acelerar aquela cabeça, pernas e o organismo todo. É um jovem que cresceu no Benfica e que, de repente, está na seleção nacional. Os últimos centrais do Benfica chamados à seleção foram, se calhar, o Paulo Madeira e o Hélder Cristóvão, há muito tempo. Estou convencidíssimo que o Rúben vai trabalhar ao pé dos bons e, portanto, ainda virá melhor. Não acredito que venha mais cansado. Virá, sim, motivado", disse.

Por outro lado, Vitória mostrou-se, "de certa maneira", admirado pela ausência de Jonas da convocatória do Brasil, embora tenha ressalvado que "a vida dos selecionadores é difícil", ainda mais quando se trata de um país "com 200 milhões de pessoas".

Benfica, segundo classificado com 65 pontos, e Feirense, 16.º e antepenúltimo com 23, jogam no sábado, a partir das 18:15, no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.