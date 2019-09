SAD do Benfica não vai a julgamento

Comentários 11 Set, 2019, 12:31 / atualizado em 11 Set, 2019, 12:34 | Benfica

"Não merece provimento o recurso do Ministério Público e do assistente Perdigão na parte em que pretendiam a pronúncia (julgamento) da Benfica SAD como coautora de todos os crimes imputados", referiu uma fonte do TRL à agência Lusa.



O ex-árbitro Perdigão da Silva, que se constituiu assistente no processo, também apresentou recurso para a Relação de Lisboa.



Em 21 de dezembro do ano passado, a juíza Ana Peres, do Tribunal Central de Instrução Criminal, não pronunciou (não levou a julgamento) a SAD do Benfica por nenhum dos 30 crimes pelos quais foi acusada pelo Ministério Público, nem o funcionário judicial Júlio Loureiro, mas pronunciou o antigo assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves e o funcionário judicial José Silva.



O MP interpôs recurso para o TRL, que foi distribuído ao juiz/relator Rui Teixeira, no qual o procurador Válter Alves defende a pronúncia da SAD 'encarnada' por um crime de corrupção ativa, outro de oferta ou recebimento indevido de vantagem e 28 crimes de falsidade informática: os 30 crimes que constam da acusação por si proferida.