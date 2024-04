Schmidt contesta protestos dos adeptos do Benfica

"Não estou satisfeito com os adeptos. Na minha opinião, é demais. Consigo compreender que nem toda a gente está satisfeita, que às vezes também perdemos jogos e falhamos oportunidades. Mas, na minha opinião, os meus jogadores dão tudo pelo Benfica e não merecem ser atacados e ofendidos", afirmou o técnico alemão, na conferência de imprensa após o jogo realizado no Estádio de São Luís, em Faro.

Durante e no final da partida, sucederam-se os protestos e insultos proferidos pelos adeptos, visando os jogadores encarnados, Roger Schmidt e também o presidente do Benfica, Rui Costa.

"Este tipo de reação não é aceitável. É muito exagerado. Para mim, não são benfiquistas. Se se comportam assim, depois de termos ganhado - tal como já tinha acontecido na vitória caseira sobre o Marselha (2-1 para a Liga Europa), em que reagiram assim, mandando a equipa com este sentimento para uma importante segunda mão -, não é bom para o Benfica", declarou.

Roger Schmidt considerou que o Benfica não precisa deste tipo de adeptos, pedindo que fiquem em casa.

"Não posso mudar isso. Precisamos dos adeptos que nos apoiam, que amam o Benfica, não precisamos deste tipo de adeptos. Espero que fiquem em casa", concluiu.

Após a 30.ª jornada, o Benfica ocupa o segundo lugar na I Liga, com 73 pontos, a sete pontos do líder Sporting - que no domingo venceu 3-0 o Vitória de Guimarães -, com 12 por disputar.