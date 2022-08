Schmidt foca-se no Benfica e num passo de cada vez para superar MIdtjylland

Questionado em conferência de imprensa, no Seixal, sobre o facto de o adversário dinamarquês ter mudado de treinador durante a última semana, o técnico dos 'encarnados' desvalorizou a mudança e, à semelhança de outros aspetos da preparação, preferiu incidir o foco sobre os seus próprios jogadores.



"O mais importante é focarmo-nos em nós mesmos, ter uma ideia clara de como queremos jogar. Claro que alguns detalhes dependem do adversário e da sua abordagem tática, dos pontos fortes, da qualidade individual, mas 80% a 90% é sempre como queremos jogar futebol", destacou o alemão.



Schmidt admitiu, no entanto, que "há uma nova energia na equipa adversária", que visita a Luz na terça-feira, mas depressa voltou a virar o discurso para dentro de portas, ao mesmo tempo que procurou 'sacudir' alguma pressão que possa recair sobre a equipa.



"O mais importante é preparar os jogadores taticamente e mentalmente para estes jogos, dar-lhes a atitude e também muita confiança. Depois tens de focar nos 90 minutos do primeiro jogo, do segundo, e depois, esperamos, numa nova ronda. Temos de ir passo a passo", apontou.



Mesmo quando instado a abordar as possíveis saídas de alguns jogadores, o ex-treinador do PSV Eindhoven voltou a abordar o jogo de terça-feira, destacando que o mais importante é "preparar a equipa e os jogadores da melhor forma para cada jogo", independentemente daqueles que estiverem disponíveis.



"Sei que se a janela de transferências estiver aberta, há sempre discussões e movimentações em todos os clubes, não é apenas no nosso. Mas, como treinador, tenho de focar-me no jogo e é essa a minha atitude neste momento", frisou o treinador dos 'encarnados'.



Voltando às suas opções para o jogo frente ao Midtjylland, Schmidt destacou que "todos os jogadores tiveram tempo de jogo na pré-epoca" e que, por isso, "todos estão em bom nível físico e tático", mesmo admitindo que teve "muitos jogadores nos treinos, especialmente no estágio em Inglaterra".



"Todos os jogadores estão preparados. Como treinador, tenho de tomar decisões amanhã (terça-feira) e depois na sexta temos o próximo jogo. Por isso, precisamos de todos os jogadores", assumiu Schmidt.



Ao lado de Roger Schmidt esteve Otamendi, que remeteu para o técnico a decisão sobre quem deve jogar ao seu lado no centro da defesa, Morato ou Jan Vertonghen, mas assumiu que, ao longo da pré-epoca, todos os jogadores foram assimilando a "ideia diferente" de "pressão alta" implementada pelo alemão.



"Obviamente que é o início de época, falta muito para decorrer, mas a ideia no plantel está identificada e trataremos amanhã, no primeiro jogo oficial, de fazer tudo da melhor forma para obter a vitória", assumiu o internacional argentino.



O Benfica recebe os dinamarqueses do Midtjylland na terça-feira, em encontro da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com início marcado para as 20:00, no Estádio da Luz, e arbitragem do espanhol Alejandro Hernández.



O encontro da segunda mão da terceira pré-eliminatória está agendado para 09 de agosto, às 18:45, na Dinamarca.



A equipa agora orientada por Roger Schmidt procura qualificar-se para a fase de grupos da 'Champions' após o terceiro lugar no campeonato da época passada, à semelhança do que fez em 2021/22, então orientada por Jorge Jesus, quando ultrapassou o Spartak de Moscovo e o PSV Eindhoven, na época liderado pelo próprio Schmidt.