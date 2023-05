Schmidt respeita opinião de Conceição mas insiste que Benfica mereceu o título

O técnico dos ‘dragões’ afirmou, no final do último jogo do campeonato, que a sua equipa foi a melhor da I Liga nesta época, apesar de ter terminado em segundo lugar, mas Schmidt contrariou essa ideia, apesar de admitir que não viu todos os jogos do rival.



“É a sua opinião e eu respeito. Não vi todos os jogos do FC Porto, mas vi a nossa equipa a jogar e acho que jogámos muito bem. E, como disse antes do jogo, a equipa que no final de 34 jogos tem mais pontos, se essa equipa também marcou mais golos e sofreu menos, merece ser campeã. E essa equipa foi o Benfica”, ripostou o técnico alemão.



Poucas horas após festejar a conquista do 38.º título de campeão nacional do clube, o treinador fez uma retrospetiva da época, durante quase uma hora, e desvalorizou o facto de ter sido campeão apenas na última jornada, após ter chegado a conseguir 10 pontos de vantagem sobre o segundo classificado.



“Não temos de ser campeões com 20 pontos de avanço. Temos de ser campeões, não interessa se é por um ponto ou pela diferença de golos. Fizemos 87 pontos, acho que o recorde do Benfica é 88, portanto estivemos muito perto da melhor época de sempre”, lembrou o técnico campeão nacional.



Segundo Schmidt, o Benfica jogou “de forma consistente a um nível muito alto” durante a maior parte da época e só oscilou durante duas semanas, que coincidiram com as derrotas frente a FC Porto, Inter de Milão e Desportivo de Chaves.



“Foi talvez a pior fase da época para nós. Mantivemos um nível muito alto, mas nestas duas semanas não estivemos ao melhor nível. Não fomos tão dominantes, tão bons a controlar o jogo, a defender como fomos antes. E os nossos adversários foram muito eficazes nestes jogos. Mas o que fizemos depois, para dar a volta ao momento, foi muito importante para o resto da época”, comentou o treinador.



Esse período significou também a eliminação da Liga dos Campeões, nos quartos de final, mas Schmidt frisou que “não é uma vergonha não conseguir ganhar ao Inter”, lembrou que foi a única derrota da equipa “em 14 jogos” na competição e elogiou o desempenho dos jogadores.



“A maior parte dos outros jogos, ganhámos contra equipas de topo, por isso, não é uma desilusão termos saído da Liga dos Campeões nos quartos de final. Foi uma grande conquista dos jogadores. A forma como o Benfica jogou esta época nas competições internacionais foi incrível”, destacou o técnico alemão.



O Benfica sagrou-se campeão português de futebol pela 38.ª vez, no sábado, depois de vencer em casa o lanterna-vermelha Santa Clara, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa.



Após uma 'seca' de três temporadas, os 'encarnados' voltaram a festejar um título nacional, terminando a I Liga com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.