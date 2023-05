Benfica campeão. Jogadores e adeptos festejaram conquista do título

Os encarnados sagraram-se campeões nacionais este sábado após a vitória sobre Santa Clara por 3-0. Acompanhámos em direto todos os momentos da festa do título, desde o Estádio da Luz até ao Marquês de Pombal, em Lisboa.

02h16 - Rui Costa agradece aos adeptos, jogadores e equipa técnica







O presidente do Benfica deixou elogios rasgados à equipa e aos adeptos. "Chega de pedir o 38, ele já cá está!", brincou.



Após algumas palavras de agradecimento, Rui Costa entoou uma das canções do cancioneiro do clube.



De seguida, ouve-se no Marquês o hino do clube, "Ser Benfiquista". É o culminar dos festejos dos encarnados.







01h57 - João Mário e Roger Schmidt agradecem o apoio dos adeptos





João Mário fez um curto discurso de agradecimento aos adeptos e disse que o clube irá procurar conquistar o título novamente, já no próximoa ano. "É incrível a força que o Benfica tem", afirmou.







De seguida, o treinador dos encarnados, Roger Schmidt, dirigiu algumas palavras aos adeptos. Em inglês, mostrou-se impressionado com a festa e assumiu-se "muito feliz" com a conquista do campeonato. "O que está a acontcer hoje é incrível", acrescentou.







"Nós merecemos ser campeões", reiterou ainda o treinador alemão.







01h32 - Campeões no Marquês. Jogadores fazem a festa com os adeptos



Após várias horas de espera, os jogadores e equipa técnica estão finalmente junto dos adeptos no epicentro da festa. Espera-se que os discursos de vitória sejam feitos nos próximos minutos. Tal como no Estádio da Luz, os jogadores voltaram a erguer a taça.

01h21 - Jogadores já chegaram ao Marquês de Pombal



O autocarro que transporta a equipa do Benfica já chegou junto dos adeptos, na praça Marquês de Pombal. Os jogadores vão de seguida subir o palco que foi montado de propósito para a festa da conquista do título nacional. O autocarro que transporta a equipa do Benfica já chegou junto dos adeptos, na praça Marquês de Pombal. Os jogadores vão de seguida subir o palco que foi montado de propósito para a festa da conquista do título nacional.

00h05 - Autocarros de saída do Estádio da Luz





Os oito autocarros vão levar elementos da equipa técnica, jogadores e famílias até ao Marquês de Pombal estão a sair do Estádio da Luz.







23h41 - Seis detidos por tentativa de venda de bilhetes entre 100 e 500 euros





Pelo menos seis pessoas foram detidas este sábado por tentarem vender bilhetes para o jogo entre Benfica e Santa Clara, que ditou a vitória dos encarnados e a conquista da I Liga.





De acordo com a ASAE, foram apreendidos sete bilhetes com preços entre os 25 e os 40 euros que estavam a ser comercializados a valores especulados, entre os 100 e os 500 euros por bilhete.







As seis pessoas foram detidas pela “prática do crime de especulação e venda de títulos de ingresso”,







23h24 - Marquês de Pombal continua à espera da comitiva encarnada









Milhares de pessoas aguardam pelo culminar dos festejos. O autocarro com os jogadores e equipa técnica parte para o Estádio da Luz dentro de instantes.

22h32 - Praça do Marquês de Pombal aguarda pela equipa





Milhares de pessoas já estão no Marquês de Pombal, um local que costuma de ser palco de festa do campeão nacional. Já foi entretanto preparado um palco junto à rotunda.







A comitiva encarnada deverá dirigir-se em breve para o Marquês de Pombal, onde irá festejar com os adeptos a conquista do título.







22h25 - Grimaldo fala em "momento muito especial"







O jogador do Benfica está de saída e vai jogar no Bayer Leverkusen na próxima temporada. No jogo de hoje, frente ao Santa Clara, Grimaldo marcou um golo. O jogador argentino fala de um momento "muito especial".







"Eu amo este clube", afirmou, explicando que só está de saída porque procura alcançar novos objetivos.

22h08 - A conferência de Roger Schmidt e a festa dos jogadores





Reveja aqui a conferência de imprensa do treinador dos encarnados e o momento em que os jogadores festejam junto do técnico.



21h49 - Otamendi ergue taça de campeão nacional







21h30 - Jogadores do Benfica chamados ao relvado da Luz para receberem a taça de campeão nacional





20h53 - Sérgio Conceição destaca “ano positivo”











“Conseguimos fazer a melhor segunda volta de sempre, mas não foi o suficiente para ganhar o campeonato”, disse Sérgio Conceição em conferência de imprensa no final do jogo deste sábado.



“É difícil arranjar palavras para descrever aquilo que eu sinto”, concluiu.

O treinador dos “dragões” destaca o “ano positivo”, apesar de não ter conseguido alcançar o título de campeão nacional.“Conseguimos fazer a melhor segunda volta de sempre, mas não foi o suficiente para ganhar o campeonato”, disse Sérgio Conceição em conferência de imprensa no final do jogo deste sábado.“Depois do jogo com a equipa que ganhou o campeonato, eu acho que somos a melhor equipa e é frustrante e angustiante perder”, afirmou.“É difícil arranjar palavras para descrever aquilo que eu sinto”, concluiu.





21h02 - António Costa felicita Benfica





No Twitter, o primeiro-ministro felicitou o SL Benfica pela conquista do título de campeão.







"Jogadores, equipa técnica, dirigentes e adeptos, estão todos de parabéns pelo 38.º título nacional", acrescentou.







Felicito o @SLBenfica pela conquista do campeonato nacional de futebol.

Jogadores, equipa técnica, dirigentes e adeptos, estão todos de parabéns pelo 38.º título nacional. — António Costa (@antoniocostapm) May 27, 2023

20h47 – Roger Schmidt: “Merecemos ser campeões”



Em conferência de imprensa no Estádio da Luz, Roger Schmidt disse sentir “orgulho e alívio” com esta vitória, dado que foi uma “longa jornada”.



“Este era o nosso grande objetivo delineado desde o verão. Era isto que os benfiquistas ansiavam e isso era uma grande motivação para nós”, disse o treinador do Benfica.



“Merecemos ser campeões”, afirmou, salientando que “foi uma luta muito dura”.









20h43 - Centenas de adeptos já chegaram ao Marquês





Ao início da noite, são vários os adeptos benfiquistas que já celebram a conquista do 38.º título nacional no Marquês de Pombal.

20h41 - Rui Costa agradece aos jogadores pela "maior alegria"





O presidente do Benfica agradeceu aos futebolistas do plantel encarnado pela conquista do 38.º título de campeão nacional, após a vitória ante o Santa Clara (3-0) na 34.ª e última jornada da I Liga.







Rui Costa assinalou que este foi "um ano muito difícil para todos e para o clube" e referiu que havia a "responsabilidade enorme de não ganharmos o troféu há muitos anos".







"Obrigado por acreditarem desde a primeira jornada, e obrigado em nome de todo o povo benfiquista. Somos campeões nacionais", declarou Rui Costa a partir do balneário no Estádio da Luz.



20h22 - Benfica campeão. Adeptos festejam em Coimbra







O apito final no Estádio da Luz foi festejado com euforia pelos adeptos encarnados em Coimbra.

20h15 - Benfica campeão. A análise de António Tadeia







20h10 - Adeptos fazem a festa junto ao Estádio da Luz

O comentador da RTP analisou no Telejornal o percurso dos encarnados na época em que regressam aos títulos. António Tadeia destaca que foi o Benfica a equipa que venceu mais jogos, e que foi também a equipa que teve o maior ataque e a maior defesa.







Dezenas de adeptos fizeram a festa junto à entrada do Estádio da Luz no momento em que se confirmou a conquista do título nacional para o Benfica.

19h59 - Apito final no Estádio da Luz





Com a vitória deste sábado, o Benfica conquista o 38.º título de campeão nacional de futebol. Os encarnados necessitavam apenas de um empate para garantir o primeiro lugar, mas venceram ainda assim o Santa Clara por 3-0.







No Estádio do Dragão, a vitória do FC Porto sobre o Vitória de Guimarães, também por 3-0, não foi suficiente para chegar ao topo da tabela classificativa. Acompanhamos agora a festa dos encarnados no Estádio da Luz, em Lisboa, e um pouco por todo o país.