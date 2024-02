Simão Sabrosa respeita pelo Rangers

“Sabemos que temos de ser muito fortes em casa e o primeiro jogo será em casa. Portanto, o máximo respeito, trabalhar da melhor forma para conseguir o objetivo e um bom resultado em casa”, considerou o ex-futebolista Simão Sabrosa, diretor das Relações Internacionais do Benfica em declarações à BTV.



Para esta eliminatória, Simão Sabrosa aproveitou para apelar ao apoio dos adeptos benfiquistas, lembrando que a eliminatória acontece depois de dois jogos de alto risco, com o Sporting, na próxima quinta-feira, e, de seguida, com o FC Porto.



“O apoio dos nossos adeptos fará com que a equipa esteja mais unida, mais forte, depois de dois jogos que vamos ter antes desse jogo contra o Rangers. Iremos jogar contra o Sporting e o FC Porto, acredito que a equipa estará forte, será objetiva e terá pela frente uma equipa também forte”, considerou.



A eliminatória acontece depois de os encarnados defrontarem o Sporting no Estádio José Alvalade na próxima quinta-feira, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, seguida do jogo da 24.ª jornada da I Liga com o FC Porto, no Estádio do Dragão.



Em relação ao Rangers, que o Benfica defrontou na fase de grupos da Liga Europa de 2020/21, com empates na Luz (3-3) e em Glasgow (2-2), Simão Sabrosa sublinhou que lidera o campeonato escocês, à frente do bicampeão Celtic.



O Benfica chega aos "oitavos" da Liga Europa como terceiro da "Champions" e depois de afastar no play-off de acesso os franceses do Toulouse, enquanto o Rangers se apurou e diretamente, como vencedor do seu grupo na Liga Europa.



A primeira mão realiza-se no Estádio da Luz, em Lisboa, em 7 de março, e a segunda uma semana depois, em 14, em Glasgow, na Escócia.