Sindicato dos Jornalistas quer que Lage apresente provas ou se retrate

Na terça-feira, em conferência de imprensa, após a derrota do Benfica com o Santa Clara (4-3), para a I Liga, no Estádio da Luz, Bruno Lage foi questionado sobre uma eventual demissão do cargo de treinador dos ‘encarnados', acabando por lançar suspeitas sobre a idoneidade dos jornalistas e acusando-os de cederem a "almoços, jantares e viagens".



"Desde a terceira jornada, no jogo com o FC Porto, que vocês estão muito preocupados com o meu lugar. Aliás, até antes desse jogo. Até me chegaram a perguntar qual era o meu ordenado. Vejo sempre muitas preocupações em relação ao meu lugar. Às vezes fico a pensar quem é que vocês andam a tentar promover para entrar no meu lugar. Ou até quem é que vos anda a pagar alguns almoços, jantares ou viagens para entrar aqui no meu lugar. O lugar não é meu, é do Benfica", afirmou Lage.



Perante estas acusações, o SJ emitiu um comunicado, no qual pediu "ao treinador que apresente as provas que sustentam as suas suspeitas, que são graves e põem em xeque toda uma classe profissional".



"Na ausência dessas provas, o SJ exige a Bruno Lage que se retrate publicamente e ao Benfica que se demarque das declarações do treinador. As considerações de Bruno Lage, com a visibilidade que o futebol lhe confere, não podem ficar sem um cabal esclarecimento, a bem da verdade jornalística e desportiva", vincou o organismo.