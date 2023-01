Suspeitas de corrupção desportiva. Rui Costa e a SAD do Benfica constituídos arguidos

Os factos em investigação dizem respeito aos anos de presidência de Luís Filipe Vieira, em que Rui Costa era administrador da SAD, pelo que Vieira também vai ser constituído arguido neste processo.

A SAD foi constituída arguida por ser suspeita de ter beneficiado da adulteração de resultados e de verdade desportiva.



A confirmação surge depois da notícia divulgada este sábado pelo Diário de Notícias, que salienta que "em causa, supostamente, estará um processo em que se investigam os crimes emergentes dos emails pirateados ao Benfica e onde foram juntos outros processos, como o dos Vouchers e o Mala Ciao".



De acordo com o DN, os arguidos são Rui Costa, atual presidente do clube, Domingos Soares Oliveira, Luís Filipe Vieira, José Eduardo Moniz e Nuno Gaioso Ribeiro, todos eles administradores, ou ex-administradores, da sociedade benfiquista.



O jornal acrescenta que o objetivo deve ser evitar possíveis prescrições, pois muitas destas investigações decorrem há vários anos, revelando que "ninguém foi sujeito a qualquer interrogatório".



Em nota oficial do clube a SAD do Benfica emitiu um comunicado em que refere que "tendo em conta as notícias vindas hoje a público, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD confirma ter sido constituída arguida no passado dia 3 de janeiro, assim como, por inerência e entre outros, os membros do Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020 e que se encontram atualmente em funções.