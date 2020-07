Taarabt falha primeira convocatória de Veríssimo no Benfica por lesão

Depois da saída de Bruno Lage, Veríssimo assumiu a equipa e só não pode contar com dois lesionados: o espanhol Grimaldo, que continua a contas com uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo, e o médio marroquino, que não recuperou da entorse no tornozelo direito.

Assim, para o jogo de sábado no Estádio da Luz, pelas 21:15, o novo técnico promoveu as entradas de Rúben Dias e do brasileiro Gabriel, após falharem a última partida por estarem suspensos, saindo da lista o brasileiro Morato e os jovens Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos.

Após a derrota com o Marítimo (2-0) na ronda anterior, Bruno Lage abandonou o comando técnico dos `encarnados`, campeões em título, que estão já a seis pontos do líder FC Porto, a cinco jornadas do fim da I Liga portuguesa.

Lista de 22 convocados:

- Guarda-redes: Svilar, Vlachodimos e Zlobin.

- Defesas: Jardel, André Almeida, Rúben Dias, Nuno Tavares, Tomás Tavares e Ferro.

- Médios: Weigl, Samaris, Pizzi, Gabriel e Florentino.

- Avançados: Zivkovic, Rafa, Cervi, Chiquinho, Seferovic, Carlos Vinicius, Dyego Sousa e Jota.