Tiago Pinto deixa Benfica para ser diretor-geral de futebol da Roma

Tiago Pinto, de 36 anos, está no clube da Luz como diretor do futebol profissional, cargo que ocupa desde 2017, e, antes disso, esteve cinco anos como responsável pelas modalidades. O português começa a trabalhar na Roma a partir de janeiro de 2021.

"Tiago Pinto é um dos mais bem-sucedidos dirigentes de futebol, tendo trabalhado no Benfica em estreita colaboração com a lenda Rui Costa. Com Pinto, o Benfica formou alguns dos melhores jovens talentos europeus, fez grandes contratações em ligas como a brasileira e argentina, mantendo a longa tradição de ser um viveiro de jogadores para os melhores clubes europeus", lê-se no site da Roma.

Em declarações ao seu novo clube, o dirigente português assumiu que foi difícil tomar a decisão de sair o Benfica, mas, ao mesmo tempo, mostrou-se ansioso por começar a trabalhar no emblema romano.

"Sair do Benfica foi uma decisão muito difícil, dado o que temos conquistado juntos nos últimos oito anos, mas aderir a um clube que se está a revitalizar graças ao dinamismo do novo dono é uma oportunidade profissional que não podia recusar", disse Tiago Pinto.

O presidente do Roma, Dan Friedkin, classificou Tiago Pinto de um "talento de classe mundial, com "paixão" e "visão" para fazer crescer o futebol do clube.

"Estamos convencidos de que a sua notável energia, os seus princípios sólidos e a sua capacidade de identificar, desenvolver e otimizar o perfil dos talentos irão apoiar a nossa ambição de tornar a Roma competitiva nos mais importantes troféus italianos e europeus", referiu o dirigente máximo dos romanos.