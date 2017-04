UEFA destaca João Félix como um dos jogadores a seguir da Youth League

Lusa 25 Abr, 2017, 10:54 / atualizado em 25 Abr, 2017, 11:16 | Benfica

Numa lista com cinco nomes, em que dois representam o campeão austríaco, o jovem jogador orientado por João Tralhão surge ao lado de Sergio Diaz (Real Madrid), Jordi Mboula (Barcelona), Daka Patson e Hannes Wolf (Salzburgo).





Do jogador benfiquista, que ficou em branco na final disputada na segunda-feira no Estádio Colovray, em Nyon, na Suíça, a UEFA lembrou tratar-se de um dos "mais jovens membros da equipa do Benfica" e aponta-o como a "revelação" no seu ano de estreia na prova.





"Felix, de 17 anos, foi a revelação na sua primeira época na prova marcando seis golos em dez partidas. Alinhou no lado esquerdo e ajudou as ‘águias’ a conseguir o controlo do jogo na meia-final contra o Real Madrid fazendo dois dos três golos nos primeiros 19 minutos. O seu tento de calcanhar é um exemplo da sua confiança", lê-se.





Do avançado paraguaio do Real Madrid, Sergio Díaz lembrou a UEFA, "foi uma ameaça contra o Benfica", salientando que nesse jogo, "a sua assistência para o golo de Dáni Gomez foi a quinta da temporada".





O golo de Jordi Mboula, do Barcelona, na meia-final contra o Salzburgo, salientou o organismo que dirige o futebol europeu, "fez dele o melhor marcador da prova, com oito golos em outras tantas partidas, juntamente com Kaj Sierhuis, do Ajax".





Da dupla do Salzburgo, a UEFA destacou que Patson triunfou na sua estreia pelo Salzburgo depois de em março ter conduziu a Zâmbia à glória na Taça das Nações Africanas em sub-20, enquanto Wolf após "os cinco golos marcados na caminhada até à final" pode ter "iminentes mais oportunidades na equipa principal", onde "se estreou em dezembro".