Voleibolista André Lopes renova e vai cumprir sétima época seguida no Benfica

“Estou bastante motivado, mais uma vez. Há o vício de ganhar, isto porque as pessoas que são do Benfica só pensam nas vitórias. Eu não sou diferente, e quanto mais se ganha, mais se quer ganhar. Vimos de uma época que ficou a meio, e o Benfica está a fazer um esforço tremendo para tentar manter a mesma equipa e assim concluirmos aquilo que ficou incompleto”, disse o jogador, citado pelo clube.



Antes da paragem das competições, em março, o voleibol do Benfica liderava o campeonato na fase regular e estava nas meias-finais da Taça de Portugal, tendo também marcado presença na Liga dos Campeões e conquistado a Supertaça.



O jogador, zona 4, já representou os franceses do Cannes, Chaumont e Poitiers, os belgas do Noliko Maaseik, e a Académica, além de ter outra passagem pelo Benfica, entre 2004 e 2007, antes do percurso no estrangeiro.