Ivo Oliveira quinto no prólogo da Volta à Romandia

Para conquistar a sua primeira vitória como profissional, Zijlaard, de 24 anos, gastou 2.55 minutos para completar o curto percurso, menos um segundo do que o australiano Cameron Scott (Bahrain-Victorious) e dois do que o francês Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step).



Ivo Oliveira, campeão português de fundo, foi quinto, a três segundos do neerlandês, enquanto Nelson Oliveira (Movistar) foi 55.º, a nove.



Entre os favoritos, o espanhol Enric Mas (Movistar) foi o melhor, na 17.ª posição, a cinco segundos, menos um do que o compatriota Juan Ayuso (UAE Emirates) e do que o francês Lenny Martinez (Groupama-FDJ).



Na quarta-feira, corre-se a primeira etapa, entre Château d’Oex e Friburgo, num percurso de 165,7 quilómetros, com seis contagens de montanha (cinco de terceira categoria e uma de segunda).