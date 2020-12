Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

Vacina da Pfizer analisada hoje pela Agência Europeia do Medicamento

A Agência Europeia do Medicamento deverá aprovar esta segunda-feira o uso da vacina da Pfizer-BioNTech contra a covid-19 na União Europeia. A reunião foi antecipada depois de estar inicialmente agendada para 29 de dezembro.





A entidade que regula a aprovação de medicamentos na União Europeia justificou esta antecipação da reunião por ter recebido dos laboratórios farmacêuticos informação adicional sobre a vacina.







No entanto, surge também depois de o ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, ter pressionado o regulador europeu a acelerar a aprovação do fármaco, que já tinha sido autorizada em países como o Reino Unido, os Estados Unidos ou o Canadá, mas ainda estava à espera de aprovação da Agência Europeia do Medicamento, não podendo, por isso, ser usada na Alemanha ou em qualquer um dos 27 países da UE.

Reino Unido. Entrada em Portugal só de nacionais e residentes com teste negativo



A Administração Interna confirma que até agora a nova estirpe do virus não circula ainda em Portugal, em comunicado enviado às redações.







Portugal só vai permitir a entrada de portugueses e residentes nos voos que chegam do Reino Unido. O ministro da Administração Interna anunciou que mesmo esses passageiros têm de apresentar teste negativo.





Segundo comunicados divulgados pelo MAI e pelo Ministério da Saúde, em caso de não serem portadores do comprovativo do teste negativo, os cidadãos serão "encaminhados pelas autoridades competentes" para "a realização do referido teste no interior do aeroporto, através de profissionais de saúde habilitados para o efeito", ficando em isolamento.











Os Estados-membros da União Europeia (UE) vão reunir-se de emergência esta segunda-feira para discutir a nova variante do SARS-Cov-2, visando coordenar as respostas comunitárias, anunciou o porta-voz da presidência alemã da UE, Sebastian Fischer.



O ministro da saúde do Reino Unido afirma que esta nova estirpe está fora de controlo no território biritânico.



Os especialistas, para já, confiam na eficácia da vacina apesar da nova estirpe que surgiu no Reino Unido.

A Organização Mundial de Saúde revelou que são poucos os casos reportados fora do território britânico.



Os cientistas acreditam que a nova variante não é mais severa e que as vacinas já existentes vão ser igualmente eficazes.



Em Portugal não foi identificada até ao momento a nova estirpe. Novas variantes já foram observadas desde que o novo coronavírus SARS-CoV-2 foi detetado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, mas a estirpe mais recente levou vários países europeus a suspenderem voos e transportes marítimos oriundos do Reino Unido.





A nível nacional, o último boletim epidemiológico aponta para mais 71 mortes relacionadas com a covid-19 e 3.334 novos casos de infeção com o novo coronavírus.



A DGS revela que estão internadas 3.027 pessoas, mais 54 do que no sábado, das quais 483 em cuidados intensivos, menos dois.



Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.134 mortes e 374.121 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 70.754, mais 844 em relação a sábado.



As autoridades de saúde têm em vigilância 82.591 contactos, mais 3.088 relativamente a sábado.



Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 297.233 pessoas, 2.419 nas últimas 24 horas.