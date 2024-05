Chaves joga tudo ou nada com o Famalicão

Perante um oponente que está na oitava posição, apenas uma vitória evita essa despromoção imediata, num cenário em que os transmontanos apenas podem ambicionar terminar no 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção, mas, mesmo assim, a dependerem do Portimonense, que ocupa atualmente esse posto e tem mais cinco pontos.Os algarvios apenas entram em campo no sábado, num jogo em que recebem o Rio Ave (15h30), e mesmo com um empate ficarão sempre à frente do Desportivo de Chaves, diante do qual têm vantagem no confronto direto, com duas vitórias.O cenário é, assim, muito complicado para os flavienses, que precisam praticamente de um "milagre" para se manterem na I Liga, divisão a que tinham subido novamente há duas épocas.





Um jogo complicado para o emblema flaviense, no qual o treinador Moreno já sabe que não vai poder contar com Carraça, Pedro Pinho, Cafú Phete e Júnior Pius, mas permanece confiante.





Do outro lado, o Famalicão tem uma única baixa: Jhonder Cádiz cumpre um jogo de castigo.





Contas por fazer