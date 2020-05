Covid-19. João Paulo Rebelo justifica retomar do campeonato com o peso económico da modalidade

Aquele membro do Governo, em entrevista conduzida pelo jornalista Paulo Sérgio, justificou o acordo dado pelo executivo para o reinício do campeonato da I Liga pelo facto da modalidade de futebol, na sua vertente de alta competição, ser geradora de fluxos financeiros significativos.Recorde-se que no final da semana passada em reunião entre o primeiro-ministro António Costa, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol Fernando Gomes, o presidente da Liga Portugal Pedro Proença, e os presidentes do Benfica, FC Porto e Sporting ficou acordado que o campeonato da I Liga será retomado no último fim de semana deste mês.Nesta entrevista João Paulo Rodrigues fez questão e acentuar a necessidade da competição ser retomada depois de acauteladas todas as medidas que defendam a saúde dos intervenientes em jogo., tendo em vista o actual quadro que se vive em Portugal e no Mundo provocado pelo novo coronavírus que tem flagelado os países de todos os continentes.Sobre a competição em si e a possibilidade dos jogos serem transmitidos em sinal aberto o secretário de Estado revelou que esse é um trabalho a ser feito pelas diversas parte envolvidas no processo: operadores de televisão, organismo que regem o futebol e os clubes envolvidos.Finalmente e sobre o facto do campeonato ter tido um tratamento diferente e o seu consequente cancelamento definitivo, esta época, João Paulo Rebelo considerou tratar-se de competições (I e II ligas) diferentes com pesos diferenciados e que merecem, naturalmente, a devida análise e acompanhamento por parte dos órgãos dirigentes.Uma entrevista para ser ouvida na integra depois das 10h00 na manhã informativa da Antena 1.