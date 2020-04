Números e Curiosidades - Revista da Semana (3.ª da Covid 19)

- Nesta semana já houve mais desporto por esse Mundo fora, comparando com as duas anteriores.- Além do futebol, basquetebol e o hóquei no gelo, estiveram em acção nestes últimos dias modalidades de exibição, nos seus países, como o Ténis, os Dardos e o Golfe.- Em todo o Mundo “já” se joga futebol em 4 países diferentes, curiosamente também um campeonato por continente. Bielorrússia, (Europa), Burundi (África), Tajiquistão (Ásia) e na Nicarágua (América).- No Tajiquistão começou mesmo o campeonato durante esta semana, com o actual campeão Istiklol Dushanbe a entrar a golear (7-0) e a vencer a supertaça (2-1 frente ao Khujand)- E na Bélgica já decidiram, não há mais campeonato e o campeão é o Clube Bruge. (Faltava 1 jornada para terminar a 1.ª fase e as 10 jornadas da fase final, mas … não há mais). Depois da Nova Zelândia decidir o campeão na secretaria, foi a vez de Bélgica.- E no hóquei no gelo finalmente tivemos campeão na Bielorrússia, o Yunust Minsk venceu a final (à melhor de 7) frente ao Soligorsk.- Mais corridas canceladas na Moto GP, agora foi a vez do GP Itália e Catalunha.- Na F1 já foram 9 GP cancelados, esperando agora o inicio da competição para o inicio de julho no GP Áustria.- O basquetebol, só mesmo em Taiwan, lidera o campeonato neste momento… a "cerveja", o Taiwan Beer.- Por falar em basquetebol, em Itália não vai haver campeão, o campeonato foi mesmo cancelado.- Já no andebol, a Dinamarca atribuiu o título ao Aalborg (curiosamente o adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, será que vai ser?)- Na vela a Taça do Mundo que se iria realizar no Japão foi cancelada.- E pela 1.ª vez desde a 2.ª guerra, o torneio British Open, (1.º torneio dos 4 que pertencem ao major), não será realizado. Major, até ver, vão ser só 3 neste ano.- No atletismo os Mundiais, que iriam ser em julho 2021, foram adiados por 1 ano, e vão realizar-se em Oregon no Verão 2022. Já na natação (que também iria ter os Mundiais no verão de 2021) ainda não se sabe quando vão ser realizados.- E houve Luta, realizou-se a 36.ª edição do Wrestlemania. O evento aconteceu em Orlando, com … 0 pessoas a assistir, quando deveriam ser 75 000 pessoas. O “famoso” Undertaker participou pela 27.ª vez. (recordista)- E voltando aos Jogos Olímpicos, o COI decidiu que o período de qualificação para os JO será até ao dia 29 de junho 2021, nem mais um dia.- O treinador Ivan Jovanovic (sérvio) foi despedido pela federação dos Emirados Árabes Unidos, sem… realizar nenhum jogo (!)- FPF suspendeu todos os campeonatos, não há (até ao momento) campeão no Campeonato de Portugal, Futsal (Mas), Futsal (Fem) e Futebol Feminino. Não vão haver descidas de divisão para ninguém. Candoso (no futsal) respira de alívio, ía confirmar a descida na próxima jornada (!)- Quanto às subidas à II Liga … ainda se está a estudar um possível play-off. A 8? A 4?E os líderes dos outros campeonatos ? Play off também? Para já … tudo suspenso e não há mais campeonato.- Faleceu Radomir Antic, o único treinador da história que treinou os 3 "grandes" de Espanha, Real Madrid, Atlético e Barcelona.- Um dos melhores guarda-redes do Mundo de andebol, o espanhol Arpad Sterbik (nasceu na Sérva) pendurou as luvas aos 40 anos. Aproveitou esta “paragem” para pensar e decidiu assim. (já não participará nos JO 2021)- Jornal “ A BOLA” vai para "lay-off", conseguirá voltar? Esperemos que sim.- O Belenenses SAD foi dos primeiros clubes da Liga também a aderir a este modelo.

- Começa hoje a 4.ª jornada do campeonato da Bielorrússia. As primeiras 3 foram todas jogadas já “debaixo” do Covid-19, não há bicho que o interrompa













