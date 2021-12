O treinador de futebol do Benfica, Jorge Jesus, garantiu que apenas pensa em vencer o Dínamo de Kiev, porque só assim poderá acalentar a esperança de atingir os oitavos de final da Liga dos Campeões. O Benfica, terceiro classificado do Grupo E da Liga dos Campeões, com cinco pontos, recebe os ucranianos do Dínamo de Kiev, quarto com um ponto, em jogo da sexta e última jornada que será arbitrado pelo alemão Deniz Aytekin.