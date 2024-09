Belmonte reconhece festa pagã Santa Bebiana como património cultural municipal

A decisão, tomada por unanimidade, pretende valorizar o papel da celebração pagã na vila de Caria na cultura do concelho, no norte do distrito de Castelo Branco.

"A Santa Bebiana de Caria tem este cunho diferente e atrai muita gente. O que fizemos foi reconhecer a importância que pode ter para a vila, para o concelho e para a região, e poder servir como chamariz para a festa", disse, em declarações à agência Lusa, o vice-presidente do município, Paulo Borralhinho.

Segundo o autarca, a deliberação do executivo, ratificada em Assembleia Municipal, pretende também reforçar a candidatura da Associação da Irmandade de Santa Bebiana de Caria para que a festa se torne património imaterial de Portugal.

O processo foi iniciado em outubro de 2023 junto da Direção Geral do Património Cultural e está-se na fase de o densificar com documentação.

Paulo Borralhinho acentuou ser "uma festa ancestral, distinta, porque é uma festa pagã", e realçou o potencial turístico da celebração, considerando que se pode tornar um evento com uma escala maior.

Os primeiros registos existentes da Festa de Santa Bebiana de Caria datam de há 80 anos e a celebração, proibida durante o Estado Novo, foi tendo interrupções e foi retomada nas duas últimas décadas, organizada pela Irmandade, grupo de amigos da vila que em 2023 se constituiu formalmente como associação.

Realizada no primeiro fim de semana de dezembro, na festa pagã há uma procissão com dois manequins, antigamente bonecos feitos de palha, que incorporam as figuras de Santa Bebiana e de São Martinho.

Os padroeiros das mulheres e dos homens bêbedos percorrem em cima de andores, em procissão, as ruas de Caria, e alguém que faz de padre reza o sermão e outras orações alusivas ao consumo de vinho.

Graça Ribeiro, uma das responsáveis pela pesquisa e recolha de material para a candidatura junto da Direção Geral do Património, disse à Lusa, aquando do anúncio da iniciativa, que se trata de "uma festa singular e irreverente", uma tradição de algumas localidades do distrito de Castelo Branco, e destacou a importância de preservar este património coletivo.

"A ideia da classificação surgiu como uma forma de salvaguarda e de divulgação da festa, mas também de preservação da história, para que passe para as gerações futuras, porque ela faz parte da herança cultural dos carienses", adiantou à Lusa a investigadora.

O intuito é salvaguardar as tradições associadas à Santa Bebiana de Caria, uma festa "comunitária e intergeracional", e contribuir para que o evento melhore e ganhe visibilidade.