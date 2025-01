Casa de Eça em Tornes é lugar de "peregrinação"

Reuters

O escritor português Eça de Queirós continua a atrair a atenção de muitas pessoas que gostam de literatura e das suas obras em particular. A vontade de conhecer este autor mais de perto leva mesmo alguns a fazer uma espécie de peregrinação aos lugar onde o autor viveu e se inspirou para algumas obras.

Exemplo desta "fé" literária é um professor português de literatura em Itália, que visita anualmente a Casa de Tormes, no concelho de Baião, que inspirou a obra de Eça "A Cidade e as Serras".



Na contagem decrescente para a trasladação de Eça de Queiroz para o Panteão Nacional, a Antena 1 dá a conhecer o impacto que o escritor continua a ter por cá e lá fora.



A trasladação dos restos mortais do escritor é já esta quarta-feira e a cerimónia terá cobertura em direto pela Antena 1.