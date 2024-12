De um Traço, Trai. Exposição de desenhos de Arte Pública de Júlio Pomar

Cada desenho ilustra as tentativas, os ajustes e as decisões que marcaram o percurso do artista, desde os traços no papel vegetal até à materialização em grandes painéis de azulejo e outras formas de expressão artística, segundo o Atelier-Museu.

", refere a curadoria.

Pintor e escultor, Júlio Pomar morreu aos 92 anos, deixando uma obra multifacetada – na pintura, escultura, colagem, azulejo, desenho e poesia – percorrendo mais de sete décadas, influenciada pela literatura, a resistência política, o erotismo, o fado e viagens, como à Amazónia, no Brasil.

"De um Traço, Trai" é uma exposição com desenhos em papel vegetal inéditos criados pelo artista Júlio Pomar para criar algumas das suas mais icónicas obras de arte pública. É hoje inaugurada e pode ser visitada até 16 de fevereiro de 2025 no Atelier-Museu Júlio Pomar em Lisboa.