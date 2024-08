Feira do Livro do Porto abre hoje ao público

A Feira do Livro do Porto abre esta sexta-feira ao público nos Jardins do Palácio de Cristal com 130 "stands" de livreiros, alfarrabistas e editores nacionais e estrangeiros e centenas de atividades programadas.

Na sua 11.ª edição no atual modelo, a Feira do Livro, que se prolonga até dia 8 de setembro, homenageia este ano “o poeta da luz” Eugénio de Andrade (1923-2005).



O início das iniciativas dedicadas à vida e obra de Eugénio de Andrade, poeta galardoado com o prémio Camões em 2001, começa no sábado, pelas 15h00, com a cerimónia de atribuição da Tília de Homenagem.



A feira abre de segunda a sexta-feira às 12h00 e ao fim de semana às 11h00. Entre domingo e quinta-feira, a feira está aberta até às 21h00, enquanto às sextas-feiras e sábados encerra às 22h00.