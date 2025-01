Filme "On Falling" de Laura Carreira está na corrida para os prémios britânicos BAFTA

Segundo a lista de filmes candidatos às nomeações, divulgada hoje pela Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão, "On Falling", de Laura Carreira, foi selecionado para a categoria de Primeiras Obras.

"On Falling" é a primeira longa-metragem de Laura Carreira, uma realizadora portuguesa que vive e trabalha há mais de uma década no Reino Unido e que é autora ainda das curtas-metragens "Red Hill" (2018) e "The Shift" (2020).

A longa-metragem teve produção luso-britânica pela Bro Cinema e pela Sixteen Films e explora questões sobre precariedade laboral e solidão, tendo já feito o circuito de vários festivais internacionais. A estreia comercial em Portugal é a 27 de março.

Em 2024, Laura Carreira venceu um prémio de realização no festival de San Sebastián (Espanha), com este filme que também foi premiado no Festival de Cinema de Londres. A atriz Joana Santos foi distinguida na Grécia pela prestação no filme.

"On Falling" segue os passos de Aurora, uma jovem portuguesa emigrada na Escócia, que tem um emprego precário e profundamente desumanizado num armazém, e que enfrenta dificuldades em subsistir e em socializar, numa casa partilhada com outros imigrantes.

Nos BAFTA, há ainda a referir que o filme brasileiro "Ainda estou aqui", de Walter Salles, está na corrida aos prémios britânicos na categoria de melhor filme em língua não inglesa.

Os BAFTA são atribuídos pela Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão, as nomeações são anunciadas a 15 de janeiro e a cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 16 de fevereiro em Londres.