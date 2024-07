Filme. Podia Ter Esperado por Agosto

Foto: Margarida Vaz - Antena 1

"Podia Ter Esperado por Agosto" é uma comédia escrita por César Mourão que, também, assume o papel principal e a realização, estreia-se na realização de uma longa metragem de ficção. O cenário é a vila do Soajo, no Alto Minho e reflete a solidão das pessoas nas aldeias.



O filme parte de algo muito português: "ir à terra". O tema musical principal do filme é "O Mundo sou eu" um dos primeiros trabalhos de Diogo Zambujo, filho de António Zambujo. Fazem parte do elenco César Mourão, Júlia Palha e Kevin Dias, ator luso francês que entra na série da Netflix "Emily em Paris".