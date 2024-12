Interesse nacional. Votada petição para classificar obra de Adriano Correia de Oliveira

Uma petição que chegou, depois, à Assembleia da República e deu origem a propostas do PCP e do PS que são esta quarta-feira votadas. O objetivo é classificar a obra do cantor como sendo de interesse nacional.Ouvido pela Antena 1, o presidente do Centro Artístico, Cultural e Desportivo Adriano Correia de Oliveira fala num passo fundamental. Diz Jorge Guedes que o percurso do artista deve ser preservado.O Centro Artístico, com sede em Avintes - Vila Nova de Gaia, onde Adriano Correia de Oliveira passou grande parte da vida, tem-se dedicado à divulgação da obra do cantor da "Trova do Vento que Passa".O presidente, Jorge Guedes, aponta a voz de Adriano como uma voz intemporal e que se fez ouvir com um propósito maior.A votação das propostas acontece a partir das 15h00.