Música popular guineense no primeiro concerto do ano do Teatro do Bairro Alto

Fundado pela associação Amigos da Criança da Guiné-Bissau (AMIC) em 2000, na Guiné-Bissau, o grupo Netos de Bandim começou como uma associação de trabalho social no pós-guerra civil [1998-1999], usando a cultura como ferramenta de transformação, explicou o TBA num comunicado enviado à Lusa.

"A associação Netos do Bandim tem um trabalho notável de pesquisa entre as mais de 40 etnias que compõem a diversidade cultural do país [Guiné-Bissau], trabalhando ativamente no combate a` exclusa~o social, prestando apoio a ni´vel econo´mico, social e cultural a`s crianc¸as, jovens e fami´lias carenciadas, e também na salvaguarda, valorizac¸a~o e divulgac¸a~o do patrimo´nio cultural guineense como vei´culo para a construc¸a~o da paz", contextualizou.

Nessa linha, o espetáculo de música e dança agendado para as 19:30 do próximo dia 17 no TBA centra-se no conceito de `mandjuandadi`, uma tradição que promove rodas comunitárias de partilha de histórias e saberes, frequentemente lideradas por mulheres em áreas suburbanas da Guiné-Bissau, realçou.

Ao longo dos anos, o grupo tem tido participações de artistas de renome da música popular guineense como Oraca, Nenê Pereira ou Djilam Ture, entre outros, "enriquecendo um repertório que abrange estilos tradicionais como `gumbé`, `djambadon`, `kussundé` e `cabaró`", explicou.

Estes estilos têm origem "em grupos étnicos como os `fula`, `mandjako`, `mandinka`, `balanta` e `bijagós`", lê-se ainda na nota do TBA.