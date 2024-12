Penamacor candidata tradições do Madeiro a património nacional imaterial

A documentação, que resultou do levantamento feito ao longo de anos, foi submetida este mês à Direção-Geral do Património Cultural e o presidente da Câmara de Penamacor, António Beites, manifestou-se confiante e espera ter uma resposta no primeiro semestre de 2025.

O autarca ambiciona uma candidatura "mais arrojada" e perspetiva uma candidatura posterior a património imaterial da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

O autarca de Penamacor, no distrito de Castelo Branco, acentuou o trabalho feito em todas as freguesias de levantamento "dos usos, costumes, tradições, da gastronomia em torno da tradição do Madeiro", uma vez que há aspetos que têm nuances em cada localidade, e considerou o dossiê entregue muito abrangente e completo.

António Beites disse estar otimista em relação a uma decisão favorável e referiu que esse selo pode abrir caminho para outras possibilidades.

"O reconhecimento, como nós esperamos, engrandece culturalmente toda esta grande tradição natalícia", referiu António Beites, em declarações à agência Lusa.

O autarca frisou que o Madeiro de Penamacor, que se acende à meia-noite de segunda-feira, "é o maior do país", mas há também em todas as freguesias e em concelhos vizinhos, e o levantamento feito teve em consideração não apenas a fogueira gigante que se acende no Natal, "para aquecer o menino", mas também outros costumes, como os gastronómicos ou religiosos.

Segundo o presidente da Câmara de Penamacor, "a candidatura está muito bem concebida, tem muito conteúdo, e conteúdo com muito valor", e manifestou-se confiante no sucesso da iniciativa.

"Há aqui um trabalho de pesquisa e material sobre a cultura do Madeiro associada à tradição natalícia que creio que pode ser bastante engrandecida caso tenhamos sucesso nesta candidatura agora submetida", vaticinou António Beites.

De acordo com o autarca, no dossiê estão vertidas as tradições associadas ao Madeiro em todas as freguesias de Penamacor, mas consta também documentação sobre as fogueiras nos concelhos da Beira, onde o Madeiro também é um costume natalício, e em outros locais do globo.

"Há Madeiros por todo mundo. Os portugueses transportaram esta cultura por grande parte do mundo, nomeadamente o Brasil, e já há aqui um trabalho de pesquisa e material sobre a cultura do Madeiro", acrescentou.