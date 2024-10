Sasha Waltz em Lisboa

Waltz recorreu à música minimalista de Terry Reily, de 1964, para criar uma metáfora da Liberdade - justamente, aquilo de que sentiu falta quando estava em isolamento, impedida de criar e ensaiar, devido ao facto de os teatros alemães estarem fechados e os bailarinos da sua companhia obrigados, como todas as outras pessoas, ao distanciamento social.A peça que é apresentada no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, vai ser ligeiramente diferente da que o público de Guimarães já pôde ver, no Centro Cultural Vila Flor, no dia 5 de Outubro (quando a peça estreou em Portugal), porque os bailarinos gozam da liberdade de improvisar, até certo ponto, desde que respeitem as regras estabelecidas pela coreógrafa. Podem, até, trocar de lugar com outro bailarino.





A liberdade da coreografia concebida por Waltz permitiu aos bailarinos da sua companhia "Sasha Waltz & Guests" ensaiarem individualmente em casa e permite que a peça seja levada aos palcos de todo o mundo sempre de maneira ligeiramente diferente. Permitiu, até, que bailarinos ucranianos ensaiassem a peça por "zoom", sem estarem fisicamente nas proximidades da coreógrafa ou da sua companhia.



O espetáculo "In C" sobe ao palco do CCB às 20h00 dos dias 10 e 11 de Outubro.