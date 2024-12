Xi Jinping apela ao uso do mandarim nas zonas fronteiriças da China

Durante uma sessão de estudo do Politburo do Partido Comunista Chinês, a cúpula do poder na China, Xi disse que manter a segurança e a estabilidade é o "requisito básico" para a governação das fronteiras, de acordo com a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

O líder chinês disse que devem ser feitos esforços para melhorar a governação social, as infraestruturas e "a capacidade geral de defender o país e salvaguardar as fronteiras".

Xi afirmou ainda que é necessário orientar todos os grupos étnicos das regiões fronteiriças para que "reforcem continuamente o seu reconhecimento da nação e da cultura chinesa e do Partido Comunista".

A utilização da língua chinesa comum, o mandarim, deve ser promovida nessas regiões e os manuais escolares unificados a nível nacional, apontou.

Xi renovou estes apelos durante uma sessão de estudo do Politburo sobre a história da governação das fronteiras chinesas.

A cúpula do poder na China realiza regularmente este tipo de sessões, sendo a discussão geralmente conduzida por um académico - esta foi conduzida por Li Guoqiang, vice-presidente da Academia Chinesa de História.

As zonas fronteiriças da China estendem-se por cinco províncias -- Yunnan (sudoeste), Gansu (noroeste) e Jilin, Liaoning e Heilongjiang (nordeste) - e por quatro regiões autónomas - Tibete e Xinjiang (oeste), Mongólia Interior (norte) e Guangxi (sul).

As tensões étnicas nessas regiões autónomas, especialmente em Xinjiang e no Tibete, têm sido historicamente um desafio para Pequim.