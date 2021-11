O FC Porto desloca-se ao reduto do AC Milan com o segundo lugar do grupo na mira. No Dragão, o FC Porto bateu a equipa italiana por um golo e, nesta visita a San Ciro, os "dragões" pretendem arrecadar pontos preciosos para as contas finais, atualmente numa rivalidade direta com o Atlético de Madrid, clube que visita o líder Liverpool nesta 4.ª jornada. da Liga dos Campeões.