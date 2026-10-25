Ac. Viseu choca Alvalade

O avançado João Guilherme ‘bisou’ no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com um golo em cada metade do encontro da nona jornada, aos 24 e 74 minutos, e deu os três pontos aos visitantes, apesar de Luis Suárez (62) ainda ter alimentado a esperança dos ‘leões’.







(Com Lusa)

Foi a primeira derrota da equipa orientada por Rui Borges no campeonato, e a segunda na época, de forma consecutiva, após o desaire sofrido na quarta-feira, também em Lisboa, frente ao LASK Linz (3-2), para a Liga dos Campeões.Além disso, os vice-campeões nacionais só venceram um dos últimos quatro encontros para o campeonato e já estão a nove pontos do líder, o FC Porto.Também por isso, nem três remates ao poste evitaram os lenços brancos e a vaia do ‘tribunal’ de Alvalade, com cânticos de "joguem à bola" e até alguns insultos ao treinador.A falta de energia de que Rui Borges se queixou após a derrota com o LASK Linz voltou a manifestar-se e os ‘leões’ rubricaram uma primeira parte inconsequente: remataram 12 vezes, mas só Gonçalo Inácio, aos 44 minutos, o fez de forma enquadrada, fácil para Ewerton.Já os beirões foram muito menos rematadores, mas bastante mais eficazes. Em apenas três 'disparos' nesse período enquadraram dois, um dos quais resultou no golo de João Guilherme (24), que apareceu ao segundo poste, solto de marcação, a corresponder a um cruzamento largo de Robinho, que ninguém conseguiu intercetar.A vantagem dos visitantes, ao intervalo, só não era maior porque quando Cihan Kahraman (30), na ressaca de um lançamento de linha lateral, voltou a acertar nas redes de Kaique, o lance foi anulado porque Brau pisou a área de jogo antes de executar o arremesso.Os ataques do Sporting eram pouco clarividentes e, numa das exceções, Maxi Araújo foi ‘abalroado’ por Ewerton na grande área, num lance em que o árbitro foi perentório a assinalar grande penalidade, mas reverteu a decisão após ser chamado pelo videoárbitro a rever o lance, considerando que o ‘guardião’ tocou na bola antes de chocar com o uruguaio.Maxi, de resto, esteve nos únicos dois lances de verdadeiro perigo dos ‘verdes e brancos’ na primeira parte, já que, lançado por Irankunda no interior da área, rematou à base do poste no último lance antes do intervalo, aos 45+9 minutos.Só na segunda parte, já depois de Rui Borges trocar Luís Guilherme por Geny Catamo e lançar Ioannidis no lugar de Flávio Gonçalves, passando a jogar com dois pontas de lança, é que os ‘leões’ entusiasmaram momentaneamente a plateia e chegaram à igualdade: Fresneda cruzou rasteiro para o ‘coração’ da área e Suárez (62), de primeira, bateu o ‘guardião’ visitante.É o 10.º encontro consecutivo do colombiano a marcar ao serviço dos 'leões' nesta época, superando o registo de Hector Yazalde, que, em 1973/74, 'abanou' as redes adversárias em nove encontros consecutivos. O colombiano está a dois jogos de igualar o recorde de 12 jogos seguidos a 'faturar' do 'violino' Peyroteo.Só que o Académico de Viseu voltou a usar a mesma ‘receita’ da primeira parte e, numa das primeiras vezes que chegou com a bola controlada ao último terço, Messeguem, desta vez, cruzou também largo e João Guilherme (74) voltou a aparecer ao segundo poste para ‘gelar’ Alvalade pela segunda vez.Apesar de o golo ‘leonino’ ter nascido no lado contrário, a esquerda foi sempre a ala mais dinâmica e Maxi Araújo voltou a acertar na base do poste (76), antes de ‘aquecer’ as luvas a Ewerton (81), mas, nesta fase, já os visitantes conseguiam lançar mais transições, que mantinham o ‘leão’ intranquilo.Ainda assim, num último ‘suspiro’, Suárez (90+3) podia ter resgatado um ponto para os vice-campeões nacionais, mas cabeceou ao poste após cruzamento de Jesse Derry e o apito final do árbitro originou a onda de contestação em Alvalade.