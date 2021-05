Ajuntamentos. Milhares de sportinguistas concentraram-se na festa do título de campeão

O Sporting é Campeão Nacional de Futebol. 19 anos depois, volta a conquistar o título, e a duas jornadas do fim do Campeonato. A Festa, em tempos de pandemia, fica marcada por ajuntamentos e confrontos no exterior do Estádio de Alvalade.