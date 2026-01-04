André Luiz dá vitória ao Rio Ave

O Rio Ave regressou aos triunfos na I Liga ao vencer na receção ao Casa Pia, por 3-1, em jogo da 17.ª e última jornada da primeira volta da competição, com um ‘bis’ de André Luiz.

Em Vila do Conde, o Rio Ave marcou por intermédio do brasileiro André Luiz, aos 54 e 86 minutos, e pelo costa-riquenho Brandon Aguilera, aos 62, enquanto o golo dos lisboetas foi apontado pelo estreante hispano-guineense Cláudio Mendes, aos 83.



O Rio Ave regressou aos triunfos na I Liga, depois de duas derrotas e um empate, e soma agora 20 pontos, na 10.ª posição, enquanto o Casa Pia, que não perdia há três jornadas, continua com 14, no 15.º posto, primeiro acima do play-off de manutenção.