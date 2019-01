Arbitragens estão repetidamente a prejudicar o Boavista, diz SAD do clube

Foto: José Coelho - Lusa

O dirigente foi este sábado, depois do jogo frente ao Marítimo, à sala de imprensa do Bessa para contestar um golo que foi anulado ao Boavista. Golo que a ser validado poderia dar o empate à equipa aos 96 minutos e que devido à anulação o Boavista perdeu por uma bola a zero.



"Disse-me que o nosso jogador número 5 [Talocha] tinha tapado a visão do guarda-redes. Mas as imagens mostram que não há nenhum jogador a tapar a visão do guarda-redes. A bola bate num jogador do Marítimo e sofre um desvio. Não tem nada que ver com o nosso jogador, que estava a dois ou três metros da zona da baliza", analisou o líder da SAD do Boavista.