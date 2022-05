Associação Portuguesa de Defesa do Adepto quer medidas mais eficazes contra violência

Direitos Reservados

Face ao aumento dos casos de violência no desporto, em especial no futebol, o Ministério da Administração Interna e a Liga Profissional reúnem-se esta terça-feira com o objetivo de colocar em campo medidas para travar o fenómeno.

A presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, Martha Gens, considera que de nada vale atuar perante um ou outro caso. É preciso apostar na prevenção, mais do que na repressão.



Martha Gens aponta o exemplo do cartão do adepto, que acabou por ser abandonado. Medidas contraproducentes que não ajudam a criar bom ambiente nos estádios.



A Associação Portuguesa de Defesa do Adepto já se reuniu com a Liga, há cerca de três semanas, e agora a Liga reúne-se com o MAI.