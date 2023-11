O Sporting tenta dar esta quinta-feira um passo importante para alcançar o primeiro lugar do Grupo D que dá acesso aos 16 avos de final da Liga Europa. Depois da derrota em Alvalade, a equipa de Rúben Amorim pretende alcançar os três pontos em Bergamo. A partida tem início às 17h45. Pode seguir as incidências do jogo com relato em direto na Antena 1.