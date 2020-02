Atletismo adaptado. Lenine e Joana Silva brilham na Polónia

Nos 400 metros Sandro Baessa foi campeão do mundo e Carlos Freitas arrecadou o bronze.



Afonso Roll também conquistou o ouro nos 3 mil metros marcha.



Lenine Cunha ganhou mais uma medalha: foi vice-campeão do mundo no salto em comprimento.



Ana Felipe ganhou a prata no salto em comprimento e nos 60 m barreiras e Joana Silva na marcha.



O bronze foi para Cláudia Santos, Carlos Freitas, Domingos Magalhães e a estafeta masculina nos 4x200 m.